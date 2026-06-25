В России началась приемная кампания в университеты

Самое существенное изменение приемной кампании этого года – ограничение количества платных мест в вузах, говорит научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Раньше многие абитуриенты рассчитывали, что смогут поступить на бюджет, а если не получится – в крайнем случае пойдут на платное обучение. В первую очередь это касается социально-экономических направлений: экономики, менеджмента, юриспруденции, рекламы и связей с общественностью, туризма и сервиса, перечислила она. В этом году около 40% выпускников сдавали обществознание, поэтому многие из них ориентируются именно на социально-экономические направления, пояснила Абанкина. Еще одна особенность кампании этого года – заметный рост числа стобалльников: если раньше их было около 700, то теперь – более 2000. Это не гарантирует поступления, но дает серьезное преимущество в конкурсе, добавила эксперт.