В России началась приемная кампания в университеты

В России началась приемная кампания в университетыВузы адаптируются к ограничению платников и пересматривают минимальные баллы
20 июня в российских вузах стартовала приемная кампания на 2026/27 учебный год. Абитуриентам, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, будет доступно свыше 620 000 бюджетных мест в 1200 университетах. Большая часть таких мест рассчитана на подготовку инженеров (42,5%), а также учителей, медиков и специалистов в сфере сельского хозяйства, сообщал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Несмотря на сохранение общих правил приема, в опрошенных «Ведомостями» вузах рассказали о ряде изменений в приемной кампании 2026 г. – от повышения минимальных баллов и уточнения правил учета олимпиад до новых требований для выпускников колледжей, поступающих без ЕГЭ.
Одним из основных изменений приемной кампании 2026 г. стало повышение минимальных баллов для поступления, сообщил представитель пресс-службы РГГУ. По физике, математике и биологии минимальный порог увеличен с 40 до 45 баллов, по остальным предметам – с 40 до 50 баллов. Для поступающих на специальность «перевод и переводоведение» с китайским, японским и корейским языками минимальные баллы по русскому и иностранному языкам повышены до 55, сказал он.
Ответственный секретарь приемной комиссии РАНХиГС Евгений Серочудинов отметил, что в этом году вуз увеличил количество бюджетных мест на 11,5%. Помимо этого выросло и число платных мест на востребованных направлениях «прикладная информатика», «прикладная математика и информатика», «искусства и гуманитарные науки». Вуз также запустил шесть новых программ бакалавриата и специалитета, в том числе в области ИИ, развития территорий и креативных индустрий, добавил он.
С 2026 г. физика стала обязательным экзаменом при поступлении на некоторые инженерные специальности, рассказал представитель пресс-службы МАИ. В вузе к ним относятся такие направления, как «радиоэлектронные системы и комплексы», «теплоэнергетика и теплотехника» и «электроэнергетика и электротехника». Также в этом году МАИ запустил первую в стране программу базового высшего образования «проектирование беспилотных авиационных систем». Она формирует у студентов системное понимание всех этапов жизненного цикла БПЛА, добавили в вузе.
Количество бюджетных мест в МФТИ увеличилось на 2% по сравнению с прошлым годом и составило 1117, сообщил представитель МФТИ. При этом вуз скорректировал условия поступления для олимпиадников. Для получения права на поступление без вступительных испытаний по дипломам Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) теперь требуется подтвердить результат не менее чем 80 баллами ЕГЭ по соответствующему предмету. Для олимпиады «Физтех» этот порог остается прежним – 75 баллов. Для льготы в виде 100 баллов за вступительное испытание также достаточно 75 баллов, пояснил представитель вуза.
Право поступления без вступительных испытаний по олимпиадам РСОШа теперь есть только у победителей, а не призеров: последние получают 100 баллов по профильному предмету. Перечень учитываемых олимпиад РСОШа сократился с 50 до 35, а их профилей – со 165 до 99. Исключены командные, дистанционные соревнования и те, которые не вошли в обновленный перечень Минобрнауки, добавил он.
Министерство науки впервые установило единые для всех вузов даты публикации конкурсных списков и проведения этапов зачисления – приоритетного, основного и дополнительного, рассказала проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская. Еще одним нововведением стали так называемые дни тишины, продолжила она. В ключевые даты приемной кампании абитуриенты не могут отзывать согласие на зачисление или вносить изменения в поданные заявления. Это делается для того, чтобы конкурсные списки были стабильными и абитуриенты видели реальную картину, добавила Шимановская.
С этого года выпускники колледжей могут поступать в вуз по внутренним вступительным испытаниям только на те направления, которые соответствуют профилю их среднего профессионального образования. Если абитуриент хочет сменить специальность, ему необходимо будет сдавать ЕГЭ, пояснила она. Каждый вуз самостоятельно определяет соответствие программ, заключила Шимановская.
Самое существенное изменение приемной кампании этого года – ограничение количества платных мест в вузах, говорит научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Раньше многие абитуриенты рассчитывали, что смогут поступить на бюджет, а если не получится – в крайнем случае пойдут на платное обучение. В первую очередь это касается социально-экономических направлений: экономики, менеджмента, юриспруденции, рекламы и связей с общественностью, туризма и сервиса, перечислила она. В этом году около 40% выпускников сдавали обществознание, поэтому многие из них ориентируются именно на социально-экономические направления, пояснила Абанкина. Еще одна особенность кампании этого года – заметный рост числа стобалльников: если раньше их было около 700, то теперь – более 2000. Это не гарантирует поступления, но дает серьезное преимущество в конкурсе, добавила эксперт.