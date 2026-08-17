Пискарев: иноагенты готовят провокации на выборах в Госдуму
Иноагенты и представители экстремистских организаций готовят провокации на выборах в Госдуму 20 сентября, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.
По его словам, у российских посольств за рубежом планируется проведение фейковых экзитполов. «Цель данных манипуляций – на основании заведомо ангажированных результатов «социологических» опросов избирателей у заграничных избирательных участков заявить в западных СМИ о фальсификациях на российских выборах еще до их окончания», – заявил депутат.
Депутат также сообщил о наборе волонтеров для проведения таких опросов среди релокантов, в том числе имеющих опыт социологических исследований и агитации. Пискарев не исключил и других провокаций на зарубежных избирательных участках. Соответствующие материалы комиссия направила в МИД России.
22 июля «Ведомости» писали со ссылкой на слова члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игоря Борисова, что атаки на российскую избирательную систему и электоральный суверенитет страны интенсифицируются и системно группируются для поиска уязвимостей российской государственности. Тогда же он заявил, что Запад для воздействия на избирателей формирует пул своих агентов.