Пискарев: иноагенты готовят провокации на выборах в Госдуму

22 июля «Ведомости» писали со ссылкой на слова члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игоря Борисова, что атаки на российскую избирательную систему и электоральный суверенитет страны интенсифицируются и системно группируются для поиска уязвимостей российской государственности. Тогда же он заявил, что Запад для воздействия на избирателей формирует пул своих агентов.