СМИ: жена Зеленского получила «золотое право вето»

17 мая «РИА Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах писало, что НАБУ и САП завершают расследование в отношении Зеленской. По его словам, у антикоррупционных органов «предостаточно поводов» для ее задержания. Тогда решалось, какое из уголовных дел станет первым. Источник также утверждал, что Зеленский знает о ситуации. Он якобы усилил охрану семьи и начал «торги» с западными партнерами. Украинские политтехнологи, по данным собеседника агентства, рекомендовали Зеленскому официально и максимально публично развестись, запустив в СМИ тезис о том, что с 2019 г. Елена фактически не видит мужа.