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Главная / Политика /

СМИ: жена Зеленского получила «золотое право вето»

Ксения Наумчик

Первая леди Украины Елена Зеленская оказывает непубличное влияние на решения своего супруга Владимира Зеленского. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Собеседник «РБК-Украины» заявил, что Зеленская способна блокировать определенных людей или инициативы, хотя не участвует непосредственно в политической работе.

По утверждению другого собеседника издания, Зеленская не вовлечена во внутренние «интриги». При этом она может влиять на карьерные перспективы отдельных чиновников, если считает их достойными поддержки. Источники также характеризуют ее роль как своеобразную попытку уравновешивать президента.

При этом сама Зеленская «никогда не лезла в политику». Авторы материала отмечают, что степень ее воздействия на супруга при этом не следует недооценивать.

17 мая «РИА Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах писало, что НАБУ и САП завершают расследование в отношении Зеленской. По его словам, у антикоррупционных органов «предостаточно поводов» для ее задержания. Тогда решалось, какое из уголовных дел станет первым. Источник также утверждал, что Зеленский знает о ситуации. Он якобы усилил охрану семьи и начал «торги» с западными партнерами. Украинские политтехнологи, по данным собеседника агентства, рекомендовали Зеленскому официально и максимально публично развестись, запустив в СМИ тезис о том, что с 2019 г. Елена фактически не видит мужа.

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