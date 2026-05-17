«РИА Новости»: на Украине готовят арест супруги Зеленского

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак был арестован 14 мая. Он фигурирует в деле о легализации 460 млн гривен (около $10,4 млн). По версии НАБУ и САП, чиновник входил в преступную группировку, которая финансировала строительство элитного жилья под Киевом через подконтрольные фиктивные фирмы. Средства были получены от отмывания коррупционных доходов, в том числе связанных с госкомпанией «Энергоатом».