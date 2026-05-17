«РИА Новости»: на Украине готовят арест супруги Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершают расследование в отношении жены президента Владимира Зеленского Елены Зеленской. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, у антикоррупционных органов «предостаточно поводов» для задержания супруги главы украинского государства. Сейчас решается, какое из уголовных дел станет первым.

Источник также утверждает, что Зеленский знает о ситуации. Он якобы усилил охрану семьи и начал «торги» с западными партнерами. Украинские политтехнологи, по данным собеседника агентства, рекомендуют Зеленскому официально и максимально публично развестись, запустив в СМИ тезис о том, что с 2019 г. Елена фактически не видит мужа.

Сам президент Украины, как отмечается, рассматривает ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь.

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак был арестован 14 мая. Он фигурирует в деле о легализации 460 млн гривен (около $10,4 млн). По версии НАБУ и САП, чиновник входил в преступную группировку, которая финансировала строительство элитного жилья под Киевом через подконтрольные фиктивные фирмы. Средства были получены от отмывания коррупционных доходов, в том числе связанных с госкомпанией «Энергоатом».

