Премьер Великобритании переписывался с фейковым советником Трампа

Как напоминает Politico, в 2025 г. Белый дом и ФБР начали расследование после того, как сенаторы, губернаторы и руководители американских компаний получили сообщения и звонки от человека, выдававшего себя за главу аппарата Трампа. Тогда The Wall Street Journal сообщала, что Уайлс рассказала знакомым о взломе контактов в ее телефоне.