Латвия намерена получить от ЕС 7 млрд евро на оборону

Премьер отметил, что 7 млрд евро составят почти половину от прогнозируемых расходов Латвии на оборону в размере 15,12 млрд евро за тот же период. Он подчеркнул, что после начала боевых действий на Украине страна резко увеличила оборонные траты, а ее торговые связи с Россией серьезно сократились из-за санкций и падения двусторонней торговли.