Латвия намерена получить от ЕС 7 млрд евро на оборону
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении получить 7 млрд евро от Евросоюза (ЕС) для покрытия растущих расходов на оборону и экономических последствий разрыва связей с Россией, пишет Politico.
По словам Кулбергса, дополнительные средства Латвия рассчитывает получить из следующего семилетнего бюджета ЕС в рамках предлагаемого Фонда конкурентоспособности. Рига хочет, чтобы эти деньги выделялись сверх других средств, уже предназначенных стране.
Премьер отметил, что 7 млрд евро составят почти половину от прогнозируемых расходов Латвии на оборону в размере 15,12 млрд евро за тот же период. Он подчеркнул, что после начала боевых действий на Украине страна резко увеличила оборонные траты, а ее торговые связи с Россией серьезно сократились из-за санкций и падения двусторонней торговли.
«Мы доводим дефицит бюджета до максимума и из этих заемных средств оплачиваем оборону всей Европы», – заявил Кулбергс. По его словам, значительная часть латвийских расходов на вооружения затем поступает в экономики Германии, Франции, Испании, Швеции и Нидерландов. «Мы подпитываем их экономики», – добавил премьер.
19 июня Bloomberg писала, что государства восточного фланга Европейского союза усиливают давление на Брюссель с требованием ускорить принятие решений о финансировании проектов противовоздушной обороны.