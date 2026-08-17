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Латвия намерена получить от ЕС 7 млрд евро на оборону

Татьяна Мозолевская

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении получить 7 млрд евро от Евросоюза (ЕС) для покрытия растущих расходов на оборону и экономических последствий разрыва связей с Россией, пишет Politico.

По словам Кулбергса, дополнительные средства Латвия рассчитывает получить из следующего семилетнего бюджета ЕС в рамках предлагаемого Фонда конкурентоспособности. Рига хочет, чтобы эти деньги выделялись сверх других средств, уже предназначенных стране.

Премьер отметил, что 7 млрд евро составят почти половину от прогнозируемых расходов Латвии на оборону в размере 15,12 млрд евро за тот же период. Он подчеркнул, что после начала боевых действий на Украине страна резко увеличила оборонные траты, а ее торговые связи с Россией серьезно сократились из-за санкций и падения двусторонней торговли.

«Мы доводим дефицит бюджета до максимума и из этих заемных средств оплачиваем оборону всей Европы», – заявил Кулбергс. По его словам, значительная часть латвийских расходов на вооружения затем поступает в экономики Германии, Франции, Испании, Швеции и Нидерландов. «Мы подпитываем их экономики», – добавил премьер.

19 июня Bloomberg писала, что государства восточного фланга Европейского союза усиливают давление на Брюссель с требованием ускорить принятие решений о финансировании проектов противовоздушной обороны.

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