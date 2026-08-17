В Литве предложили сократить время транзита для россиян до шести часов

Сейчас регламент Совета ЕС от 2003 г. предусматривает возможность транзита продолжительностью до 24 часов. По словам Анушаускаса, его инициатива не противоречит европейскому законодательству, поскольку на национальном уровне предлагается лишь ужесточить контроль, не меняя установленный ЕС максимальный срок.