В Литве предложили сократить время транзита для россиян до шести часов
Депутат сейма (парламента) Литвы Арвидас Анушаускас предложил сократить максимальное время транзита российских граждан через территорию республики до шести часов. Об этом пишет «Sputnik Латвия».
Парламентарий, представляющий партию «Союз Отечества-христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ), внес соответствующие поправки в закон о государственной границе и ее защите. В случае их принятия новые правила начнут действовать с 1 января 2027 г.
Сейчас регламент Совета ЕС от 2003 г. предусматривает возможность транзита продолжительностью до 24 часов. По словам Анушаускаса, его инициатива не противоречит европейскому законодательству, поскольку на национальном уровне предлагается лишь ужесточить контроль, не меняя установленный ЕС максимальный срок.
Одновременно депутат призвал власти Литвы сформировать общую позицию с Латвией, Эстонией, Польшей и другими странами региона и обратиться в Еврокомиссию с предложением сократить максимальное время транзита россиян до шести часов уже на уровне всего Евросоюза.
Анушаускас объяснил инициативу изменившейся геополитической обстановкой. По его словам, действующие правила ЕС, разрешающие 24-часовой транзит, принимались «в совершенно ином геополитическом контексте».
Для контроля за соблюдением маршрута и времени транзита депутат предложил использовать существующую в Литве автоматизированную систему распознавания автомобильных номеров. Она позволит фиксировать начало и завершение поездки, а также возможные отклонения от установленного маршрута.
15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения литовской разведки о якобы планах России напасть на инфраструктуру Прибалтики и Европы – «свежая порция страшилок». Он добавил, что прибалтийским странам необходимо создать образ врага и «подтягивать военную инфраструктуру НАТО».