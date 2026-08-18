Два человека погибли в результате стрельбы в филлипинской школе

7 августа произошла стрельба на территории средней школы в провинции Нонтхабури, расположенной к северу от Бангкока, погибли 9 человек и еще 15 пострадали. В общее число погибших входит сам нападавший. Он был несовершеннолетним и учился в этой школе. Полицейские сообщили, что нашли его мертвым в классе с огнестрельным ранением, которое он, вероятно, нанес себе сам.