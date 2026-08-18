Два человека погибли в результате стрельбы в филлипинской школе
В результате стрельбы в школе при университете Атенео-де-Замбоанга на юге Филиппин погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил Bloomberg.
По данным мэра города Замбоанга Хаймера Адена Оласо, стрельбу открыл студент. Оласо уточнил, что погиб один учащийся и сам нападавший, еще два студента были ранены. Местная полиция заявила, что ситуация находится под контролем, расследование обстоятельств происшествия продолжается.
В университете сообщили о сотрудничестве с правоохранительными органами для подготовки полного отчета об инциденте.
«Безопасность наших студентов – наш главный приоритет», – говорится в заявлении учебного заведения. Родителям учащихся предложили забрать детей. При этом безопасность оставшихся на территории кампуса была обеспечена.
Министерство образования Филиппин выразило обеспокоенность произошедшим и заявило о координации с организациями в сфере психического здоровья для оказания помощи пострадавшим. Власти также призвали не распространять фотографии и видео с места происшествия, особенно материалы с участием несовершеннолетних.
7 августа произошла стрельба на территории средней школы в провинции Нонтхабури, расположенной к северу от Бангкока, погибли 9 человек и еще 15 пострадали. В общее число погибших входит сам нападавший. Он был несовершеннолетним и учился в этой школе. Полицейские сообщили, что нашли его мертвым в классе с огнестрельным ранением, которое он, вероятно, нанес себе сам.