Число погибших после стрельбы в школе Таиланда достигло девяти человек

7 августа сообщалось о семерых погибших в результате трагедии. По данным властей, в результате нападения погибли три учителя, три ученика и предполагаемый стрелок-ученик. Еще 15 человек были ранены. Предварительно, подозреваемый был несовершеннолетним и учился в этой школе. Полицейские сообщили, что нашли его мертвым в классе с огнестрельным ранением, которое он, вероятно, нанес себе сам.