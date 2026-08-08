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Число погибших после стрельбы в школе Таиланда достигло девяти человек

Ведомости

Число погибших в результате стрельбы на территории средней школы в провинции Нонтхабури, расположенной к северу от Бангкока, увеличилось до девяти человек. Об этом сообщила тайская газета Thairath.

В общее число погибших входит сам нападавший. Последней жертвой стала 12-летняя ученица, которая скончалась в больнице от полученных тяжелых ранений.

7 августа сообщалось о семерых погибших в результате трагедии. По данным властей, в результате нападения погибли три учителя, три ученика и предполагаемый стрелок-ученик. Еще 15 человек были ранены. Предварительно, подозреваемый был несовершеннолетним и учился в этой школе. Полицейские сообщили, что нашли его мертвым в классе с огнестрельным ранением, которое он, вероятно, нанес себе сам.

Изначально было известно о двоих погибших и 15 пострадавших. Полиция выясняет мотивы и обстоятельства инцидента.

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