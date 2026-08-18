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Трамп назвал недоразумением общение Бернэма с фейковым советником Белого дома

Елена Вострикова

Президент США Дональд Трамп назвал недоразумением переписку премьер-министра Великобритании Энди Бернэма с человеком, который выдавал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что американский лидер не стал придавать серьезного значения инциденту. Трамп сообщил, что обсуждал произошедшее с Бернэмом, и охарактеризовал их разговор как «хороший».

По словам источника Politico, британский премьер обменялся с неизвестным «всего лишь несколькими сообщениями, которые не имели никакого значения».

17 августа стало известно, что Бернэм некоторое время переписывался с человеком, представившимся главой аппарата Белого дома Уайлс. Позднее премьер заподозрил, что контакт был фейковым. Инцидент вызвал обеспокоенность британского посольства в Вашингтоне, которое обратилось в Белый дом. Сообщалось, что в правительстве Великобритании опасались того, что телефон Уайлс мог быть взломан.

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