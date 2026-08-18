Трамп назвал недоразумением общение Бернэма с фейковым советником Белого дома

17 августа стало известно, что Бернэм некоторое время переписывался с человеком, представившимся главой аппарата Белого дома Уайлс. Позднее премьер заподозрил, что контакт был фейковым. Инцидент вызвал обеспокоенность британского посольства в Вашингтоне, которое обратилось в Белый дом. Сообщалось, что в правительстве Великобритании опасались того, что телефон Уайлс мог быть взломан.