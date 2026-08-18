Тайвань выплатит каждому гражданину страны около $314 «дивидендов от ИИ»

По данным местных властей, выплаты не приведут к увеличению государственного долга или дефицита. Экономика Тайваня в первом полугодии выросла на 14,15% – это максимальный показатель для этого периода за последние 50 лет. Прогноз роста ВВП на весь год был повышен с 9,6 до 11%, что может стать лучшим результатом за 39 лет. Доходы бюджета на 2027 г. ожидаются на уровне 3,9266 трлн новых тайваньских долларов.