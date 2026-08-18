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Тайвань выплатит каждому гражданину страны около $314 «дивидендов от ИИ»

Елена Вострикова

В бюджете Тайваня на 2027 г. предусмотрено 235,7 млрд тайваньских долларов ($7,4 млрд) на выплаты населению так называемых дивидендов от искусственного интеллекта. Каждый гражданин получит 10 000 новых тайваньских долларов (около $314), заявил президент Тайваня Уильям Лай, передает Taipei Times.

По данным местных властей, выплаты не приведут к увеличению государственного долга или дефицита. Экономика Тайваня в первом полугодии выросла на 14,15% – это максимальный показатель для этого периода за последние 50 лет. Прогноз роста ВВП на весь год был повышен с 9,6 до 11%, что может стать лучшим результатом за 39 лет. Доходы бюджета на 2027 г. ожидаются на уровне 3,9266 трлн новых тайваньских долларов.

Лай связал высокие темпы роста экономики с устойчивостью цепочек поставок в производстве полупроводников, которые используются в информационно-коммуникационных технологиях и промышленности. Спрос на эту продукцию увеличивается на фоне глобального развития искусственного интеллекта.

Выплаты получат граждане независимо от того, в каких отраслях они работают. Если парламент Тайваня утвердит бюджет в третьем чтении, средства могут перечислить до наступления Нового года по лунному календарю.

15 января Bloomberg сообщал, что планы Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) увеличить капитальные расходы в 2026 г. свидетельствуют об уверенности компании в продолжении глобального бума искусственного интеллекта. Агентство называло прогноз производителя чипов оптимистичным сигналом для дальнейшего развития ИИ.

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