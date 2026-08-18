В Финляндии на заводе Stora Enso произошел взрыв резервуара
На заводе лесопромышленной компании Stora Enso в финском городе Иматра, расположенном недалеко от границы с Россией, произошел взрыв. В результате инцидента загорелся резервуар с талловым маслом, сообщает телерадиокомпания Yle.
Авария произошла ночью 18 августа. Дежурный диспетчер предприятия зафиксировал взрыв и вызвал экстренные службы. По словам представителя службы спасения Южной Карелии Тони Яако, существовал риск распространения огня, однако другие резервуары повреждены не были.
В результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации последствий привлекли 15 подразделений спасательной службы, пожар удалось потушить примерно за два часа. На территории предприятия разлилось около 50 кубометров таллового масла, часть вещества через ливневую канализацию попала в озеро Сайма.
После аварии на водоеме установили заградительные боны, а очистку проводят с использованием вакуумных машин. Точная причина повышения давления в резервуаре и последующего разрушения конструкции пока не установлена. Компания Stora Enso начала расследование обстоятельств происшествия.