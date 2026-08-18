В Финляндии на заводе Stora Enso произошел взрыв резервуара

В результате происшествия никто не пострадал. Для ликвидации последствий привлекли 15 подразделений спасательной службы, пожар удалось потушить примерно за два часа. На территории предприятия разлилось около 50 кубометров таллового масла, часть вещества через ливневую канализацию попала в озеро Сайма.