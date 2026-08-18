В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации
В Харьковской области расширили зону эвакуации на четыре населенных пункта. В трех других пунктах Харьковской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Об этом сообщил председатель областной администрации Олег Синегубов.
Эвакуацию объявили в пунктах Золочевской общины-поселке Калиново и в селах Черноглазовка, Карасовка и Мироновка. Принудительная эвакуация также введена в Калиновом, Черноглазовке и Карасовке.
Решение принято на заседании Совета обороны области. Эвакуацию ожидают 142 человека, среди них шестеро детей и один маломобильный человек.
18 августа зону обязательной эвакуации расширили в Днепропетровской области, сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа. В течение месяца из региона должны вывести 2177 детей из 16 населенных пунктов.