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В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации

Анна Суслова

В Харьковской области расширили зону эвакуации на четыре населенных пункта. В трех других пунктах Харьковской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Об этом сообщил председатель областной администрации Олег Синегубов.

Эвакуацию объявили в пунктах Золочевской общины-поселке Калиново и в селах Черноглазовка, Карасовка и Мироновка. Принудительная эвакуация также введена в Калиновом, Черноглазовке и Карасовке.

Решение принято на заседании Совета обороны области. Эвакуацию ожидают 142 человека, среди них шестеро детей и один маломобильный человек.

18 августа зону обязательной эвакуации расширили в Днепропетровской области, сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа. В течение месяца из региона должны вывести 2177 детей из 16 населенных пунктов.  

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