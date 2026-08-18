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За день силы ПВО уничтожили 65 украинских беспилотников

Анна Суслова

В течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Адыгеи, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

В ночь на 18 августа был уничтожен 791 украинский беспилотник. 97 БПЛА уничтожены на подлете к Москве. 16 августа над Курской областью было уничтожено 174 беспилотника.

18 августа мэр Энергодара сообщил об ударе украинского дрона по остановке. В результате пострадало 16 человек, один человек погиб.

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