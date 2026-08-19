Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
NLMK70,32+6,13%CNY Бирж.12,593-0,17%IMOEX2 148,13+2,62%RTSI794,59+2,44%RGBI113,7+0,37%RGBITR768,67+0,39%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 300

Ведомости

Число жертв землетрясения в Колумбии составило 304 человека, пропавшими без вести продолжают числиться 426 человек. Об этом сообщила Национальная служба управления рисками стихийных бедствий.

Еще жителя страны 4548 получили травмы. Спасателям удалось вызволить 356 человек.

Землетрясение затронуло 15 департаментов и 472 муниципалитета страны. В общей сложности пострадали более 292 000 человек, или около 124 000 семей.

Мощное землетрясение в Колумбии произошло утром 10 августа. Магнитуда составила 7,4. Толчки были зафиксированы в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар, очаг землетрясения находился на глубине 96–107 км. Власти объявили режим национального бедствия.

Самая тяжелая ситуация сложилась в городе Кали, где обрушилось около 20 зданий, в том числе местная больница.

Как Колумбия переживает последствия разрушительного землетрясения
В Колумбии идут поисково-спасательные работы и разбор завалов после землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло рано утром 10 августа. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кали, где обрушилbсь около 20 зданий, в том числе местная больница (последствия на фото). Некоторые из пациентов и медиков оказались заблокированы под завалами, а примерно 600 человек теперь получают лечение прямо под открытым небом.
1  / 7

В Колумбии идут поисково-спасательные работы и разбор завалов после землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло рано утром 10 августа. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кали, где обрушилbсь около 20 зданий, в том числе местная больница (последствия на фото). Некоторые из пациентов и медиков оказались заблокированы под завалами, а примерно 600 человек теперь получают лечение прямо под открытым небом. / AP

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте