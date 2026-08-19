Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 300
Число жертв землетрясения в Колумбии составило 304 человека, пропавшими без вести продолжают числиться 426 человек. Об этом сообщила Национальная служба управления рисками стихийных бедствий.
Еще жителя страны 4548 получили травмы. Спасателям удалось вызволить 356 человек.
Землетрясение затронуло 15 департаментов и 472 муниципалитета страны. В общей сложности пострадали более 292 000 человек, или около 124 000 семей.
Мощное землетрясение в Колумбии произошло утром 10 августа. Магнитуда составила 7,4. Толчки были зафиксированы в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар, очаг землетрясения находился на глубине 96–107 км. Власти объявили режим национального бедствия.
Самая тяжелая ситуация сложилась в городе Кали, где обрушилось около 20 зданий, в том числе местная больница.