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Девять человек погибли при пожаре в отеле в индийской Калькутте

Елена Вострикова

По меньшей мере девять человек погибли и еще шестеро пострадали при пожаре в отеле в индийской Калькутте утром 19 августа. Об этом сообщает Press Trust of India со ссылкой на представителей пожарной службы.

Возгорание произошло в пятиэтажном отеле в центре города. К тушению привлекли пять пожарных машин. Работу спасателей осложнял густой дым, из-за которого было трудно добраться до верхних этажей здания.

Из отеля удалось эвакуировать 80 человек, сообщил высокопоставленный чиновник. Представители пожарной охраны заявили, что личности погибших устанавливаются. По их данным, среди жертв есть граждане Индии и Бангладеш.

Причина возгорания пока не установлена. Предполагают, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертизы. По предварительным данным, администрация отеля не соблюдала базовые требования пожарной безопасности.

3 июня при пожаре в отеле на юге Дели погиб 21 человек. Среди жертв были иностранные граждане из стран Центральной Азии и Африки.

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