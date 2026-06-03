При пожаре в отеле на юге Дели погиб 21 человек
Жертвами пожара на юге Дели стал 21 человек. Об этом сообщило агентство Press Trust of India.
Среди погибших есть несколько иностранцев из Центральной Азии и Африки.
Пожар произошел утром 3 июня в отеле Flourish Stay B&B в районе Малвия Нагар. Эвакуированы были более 40 человек. Число погибших может возрасти, поскольку несколько раненых находятся в критическом состоянии. Сейчас причина пожара не установлена.
В середине марта при пожаре в больнице Индии погибли 10 человек. Возгорание произошло в отделении интенсивной терапии, во время эвакуации семь пациентов в тяжелом состоянии умерли при переводе в другие палаты, еще три человека скончались позднее.