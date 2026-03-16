В Индии 10 человек погибли при пожаре в больнице
Пожар в больнице города Каттак в штате Одиша на востоке Индии унес жизни 10 человек. Возгорание произошло в отделении интенсивной терапии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на главу штата Мохана Чарана Маджи.
По словам Маджи, после начала пожара 23 пациента перевели в другие отделения больницы. Во время эвакуации семь пациентов в тяжелом состоянии умерли при переводе в другие палаты интенсивной терапии, еще три человека скончались позднее.
«Я дал указание ответственным должностным лицам обеспечить надлежащее лечение пострадавших пациентов», – сказал он журналистам.
Глава штата добавил, что по меньшей мере 11 сотрудников больницы получили ожоги и травмы, помогая спасать пациентов.
По предварительным данным, пожар начался ночью в помещении, где проходили лечение пациенты в критическом состоянии. На место оперативно прибыли несколько пожарных расчетов. Предполагают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Власти распорядились провести расследование инцидента.
