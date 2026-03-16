Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

В Индии 10 человек погибли при пожаре в больнице

Ведомости

Пожар в больнице города Каттак в штате Одиша на востоке Индии унес жизни 10 человек. Возгорание произошло в отделении интенсивной терапии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на главу штата Мохана Чарана Маджи.

По словам Маджи, после начала пожара 23 пациента перевели в другие отделения больницы. Во время эвакуации семь пациентов в тяжелом состоянии умерли при переводе в другие палаты интенсивной терапии, еще три человека скончались позднее.

«Я дал указание ответственным должностным лицам обеспечить надлежащее лечение пострадавших пациентов», – сказал он журналистам.

Глава штата добавил, что по меньшей мере 11 сотрудников больницы получили ожоги и травмы, помогая спасать пациентов.

По предварительным данным, пожар начался ночью в помещении, где проходили лечение пациенты в критическом состоянии. На место оперативно прибыли несколько пожарных расчетов. Предполагают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Власти распорядились провести расследование инцидента.

10 ноября сообщалось, что восемь человек погибли и 24 получили ранения в результате взрыва автомобиля рядом с исторической крепостью Красный форт в центре Дели.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь