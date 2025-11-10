Газета
Главная / Общество /

NDTV: в Дели восемь человек погибли при взрыве автомобиля у Красного форта

Ведомости

Восемь человек погибли и 24 получили ранения в результате взрыва автомобиля рядом с исторической крепостью Красный форт в центре Дели в Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.

«Три-четыре автомобиля, находившихся рядом с машиной, также загорелись и получили значительные повреждения», – передает телеканал.

На место происшествия прибыли около 20 пожарных машин, полиция оцепила территорию и ограничила движение транспорта. По предварительным данным, взрыв произошел у выхода № 1 со станции метро Lal Quila. Характер взрыва пока не установлен.

Красный форт, расположенный в Старом Дели, является одной из главных достопримечательностей индийской столицы.

28 сентября сообщалось, что давка на митинге в Индии унесла жизни 38 человек. Тогда на площади собрались около 27 000 человек, которые часами оставались в жару без еды и воды.

