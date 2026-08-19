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WSJ узнала о разочаровании акционеров финрезультатами OpenAI

Максим Цуланов

Акционеры разочаровываются в финансовых результатах OpenAI, разработчика ИИ-бота ChatGPT, на фоне гонки с конкурентом Anthropic, создавшим чат-бот Claude. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ). 

Выручка OpenAI выросла на 18% во II квартале 2026 г. до $6,7 млрд, при этом операционный убыток увеличился до $12,3 млрд за тот же период. Источники газеты сообщили, что операционная маржа снизилась еще больше, что отдалило OpenAI от прибыльности в преддверии долгожданного первичного публичного размещения акций (IPO).

Anthropic, в свою очередь, почти вдвое нарастила выручку – до $11,6 млрд, – а также получила «небольшую» операционную прибыль. «Замедление роста ChatGPT в сочетании с успехом популярного инструмента для программирования Claude Code от Anthropic поставило OpenAI в невыгодное положение, вынудив компанию изменить свою бизнес-модель и обновить команду руководителей», – говорится в материале.

OpenAI заверила инвесторов, что темпы ее роста ускорились после запуска новых моделей в июле.

В начале июня Anthropic раньше OpenAI подала заявку на IPO. «Ведомости» писали, что весной 2026 г. оценка Anthropic превысила $900 млрд, что позволило ей обойти по оценке бизнеса OpenAI ($730 млрд) и стать самым дорогим ИИ-стартапом мира.

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