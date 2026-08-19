WSJ узнала о разочаровании акционеров финрезультатами OpenAI

Выручка OpenAI выросла на 18% во II квартале 2026 г. до $6,7 млрд, при этом операционный убыток увеличился до $12,3 млрд за тот же период. Источники газеты сообщили, что операционная маржа снизилась еще больше, что отдалило OpenAI от прибыльности в преддверии долгожданного первичного публичного размещения акций (IPO).