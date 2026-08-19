Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 33
Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, при помощи которых противник планировал атаковать территорию Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
Утром Собянин сообщал о 25 сбитых БПЛА на подлете к Москве. О последних четырех дронах мэр проинформировал в 06:19 мск.
Таким образом, всего с начала дня было ликвидировано 33 беспилотника ВСУ.
Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» работают в штатном режиме.
Всего над российскими регионами за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 453 украинских беспилотника самолетного типа.