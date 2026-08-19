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Силы ПВО за ночь уничтожили 453 украинских беспилотника над регионами РФ

Елена Вострикова

Российские средства ПВО в ночь на 19 августа перехватили и уничтожили 453 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областями. Кроме того, средства ПВО уничтожили дроны над Московским регионом, Крымом, Башкирией и водами Черного моря.

18 августа Минобороны сообщало, что в течение дня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников.

В ночь на 18 августа ведомство отчиталось об уничтожении 791 БПЛА. Наиболее массированной атаке тогда подвергся столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера 17 августа до 05:00 мск 18 августа в сторону столицы летели 620 дронов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял об уничтожении более 150 дронов над территорией Подмосковья было уничтожено более 150 дронов. В результате атаки там пострадали три человека.

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