Силы ПВО за ночь уничтожили 453 украинских беспилотника над регионами РФ

В ночь на 18 августа ведомство отчиталось об уничтожении 791 БПЛА. Наиболее массированной атаке тогда подвергся столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера 17 августа до 05:00 мск 18 августа в сторону столицы летели 620 дронов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял об уничтожении более 150 дронов над территорией Подмосковья было уничтожено более 150 дронов. В результате атаки там пострадали три человека.