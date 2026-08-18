Что известно об атаках ВСУ на Москву и Подмосковье

В Богородском округе были повреждены два частных дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка, пожар удалось локализовать. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus сообщили, что логистический комплекс получил незначительные повреждения. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности, товары не пострадали.