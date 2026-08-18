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Что известно об атаках ВСУ на Москву и Подмосковье

В Московской области пострадали три человека
Ксения Наумчик
Ivan Valencia / tass
Ivan Valencia / tass

За ночь и утро 18 августа российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с вечера 17 августа до 05:00 мск 18 августа на территорию Москвы летели 620  БПЛА. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о более 150 сбитых дронах над территорией региона. В результате атак ВСУ на Московскую область пострадали три человека, включая ребенка.

«Ведомости» собрали главное, что известно об ударах ВСУ по Москве и Подмосковью.

Собянин сообщил о 97 уничтоженных беспилотниках, летевших в направлении столицы, с начала суток. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О первых шести беспилотниках мэр уведомил в 02:28 мск. О последних семи Собянин написал в 05:41 мск.

Воробьев уточнил, что более 150 БПЛА были сбиты в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Ступине, Коломне и Электростали. Среди пострадавших оказалась 10-летняя девочка в Раменском округе, у нее осколочное ранение кисти. В Богородском округе пострадала женщина, в Коломне ранения получил 27-летний мужчина.

Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Павлово-Посадском округе, сказал губернатор. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в Павловском Посаде произошло возгорание кровли многоквартирного дома. Жителей эвакуировали, пострадавших нет. Также пожар произошел в здании на улице 1 Мая.

В Богородском округе были повреждены два частных дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка, пожар удалось локализовать. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus сообщили, что логистический комплекс получил незначительные повреждения. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности, товары не пострадали.

В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон у ТЦ «Глобус», также были повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади. В Котельниках произошло возгорание строительных лесов и изоляционных материалов на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция, а в Раменском округе – частный дом в СНТ «Раменье».

Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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