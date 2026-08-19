Силы ПВО за сутки сбили 965 украинских беспилотников

В Минобороны также сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Водянское, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). За минувшие сутки потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий составили около 1420 военнослужащих.