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Силы ПВО за сутки сбили 965 украинских беспилотников

Ксения Наумчик

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили и уничтожили 965 украинских беспилотников. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Кроме того, было ликвидировано пять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS и 11 управляемых авиационных бомб.

В Минобороны также сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Водянское, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). За минувшие сутки потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий составили около 1420 военнослужащих.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили 453 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря.

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