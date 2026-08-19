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В Хорватии задержали украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Сергей Пахомов

В Хорватии задержали украинца Владимира З., предположительно причастного к подрыву газопроводов «Северных потоков». Об этом сообщили в генпрокуратуре ФРГ.

По данным ведомства, подозреваемый мужчина был арестован местной полицией в хорватском городе Пула. Его обвиняют в антиконституционном саботаже, разрушении зданий и подрыве взрывного устройства.

Также немецкая генпрокуратура предоставила данные из ордера на арест. Согласно ним, Владимир З. является опытным дайвером, который входил в группу ранее задержанного Сергея Кузнецова. Именно они, отмечает ведомство, заложили взрывные устройства на «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Для перевозки бомб обвиняемые использовали парусную яхту, которая была арендована у неназванной немецкой компании при помощи поддельных удостоверений личности. Задержанный предстанет перед Федеральным конституционным судом Германии после перевода из Хорватии.

6 августа заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что Россия продолжит настаивать на расследовании подрыва газопроводов «Северных потоков». Для РФ вопрос задержания всех причастных к преступлению принципиален.

1 июля Германия обвинила Кузнецова в подрыве «Северных потоков». Действия обвиняемого квалифицировали как нападение на объекты гражданской энергетической инфраструктуры, что в соответствии с нормами международного уголовного права считается военным преступлением.

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