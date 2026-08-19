В Хорватии задержали украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Также немецкая генпрокуратура предоставила данные из ордера на арест. Согласно ним, Владимир З. является опытным дайвером, который входил в группу ранее задержанного Сергея Кузнецова. Именно они, отмечает ведомство, заложили взрывные устройства на «Северный поток» и «Северный поток – 2».