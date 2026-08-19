В Кении разбился вертолет с семью туристами на борту
Вертолет с семью туристами потерпел крушение в округе Самбуру на севере Кении. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на местную полицию.
Авария произошла в районе населенного пункта Кириш, у подножия горы Ололокве. Очевидцы рассказали о столбе дыма и пожаре на месте падения воздушного судна. К месту происшествия направились местные жители и спасательные службы, однако проведению операции мешает сложный горный рельеф.
Полиция пока не раскрыла гражданство людей, находившихся на борту. Обстоятельства и причины крушения устанавливаются. По данным The Kenya Times, для участия в спасательной операции к месту происшествия направился еще один вертолет.
13 августа недалеко от военной базы армии США Форт-Худ в Техасе разбился вертолет вооруженных сил США AH-64 Apache, погибли два человека. Представитель офиса шерифа Клифф Коулман рассказал, что крушение вызвало пожар на сухих полях, куда упал вертолет. Пожар пока не локализован, добавил он. Коулман переадресовал вопросы о личности погибших военным.