В Кении разбился вертолет с семью туристами на борту

13 августа недалеко от военной базы армии США Форт-Худ в Техасе разбился вертолет вооруженных сил США AH-64 Apache, погибли два человека. Представитель офиса шерифа Клифф Коулман рассказал, что крушение вызвало пожар на сухих полях, куда упал вертолет. Пожар пока не локализован, добавил он. Коулман переадресовал вопросы о личности погибших военным.