Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,545-0,38%RGSS0,18+1,81%CHKZ16 650-3,2%IMOEX2 156,19+0,38%RTSI797,57+0,38%RGBI113,4-0,28%RGBITR766,96-0,24%
Главная / Политика /

Токаев лишил Назарбаева права выступать с инициативами перед народом Казахстана

Президент страны также адаптировал концепции внешней политики под новую конституцию
Максим Цуланов

Из концепции внешней политики Казахстана убрали право первого президента республики Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Решение об этом принял действующий лидер страны Касым-Жомарт Токаев, передает агентство «Казтаг».

Указом обновлены ряд положений концепции в соответствии с новой конституцией Казахстана.

Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. До этого в концепциях были Астанинский экономический форум, Евразийский медиа форум и Astana Club. Теперь из этого перечня остался только Международный форум Астана.

В обновленном документе появилось положение о курултае (однопалатный парламент) как высшем представительном органе Казахстана, осуществляющем законодательную власть.

Голосование по вопросу обновления конституции Казахстана прошло в марте. Новый основной закон страны поддержали 7 954 667 граждан, или 87,15% от числа избирателей. Против высказались 898 099 человек. Конституционные реформы коснутся органов власти страны. Двухпалатный парламент заменит однопалатный с новым названием «курултай», в который войдут 145 депутатов. Возможности парламента расширятся. Также возвращается институт вице-президента, упраздненный Назарбаевым в 1990-е.

Читайте также:Усиление президента, курултай и история: что в новой Конституции Казахстана
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её