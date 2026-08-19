Токаев лишил Назарбаева права выступать с инициативами перед народом Казахстана

Токаев лишил Назарбаева права выступать с инициативами перед народом КазахстанаПрезидент страны также адаптировал концепции внешней политики под новую конституцию
Из концепции внешней политики Казахстана убрали право первого президента республики Нурсултана Назарбаева обращаться к народу с инициативами по вопросам внешней политики. Решение об этом принял действующий лидер страны Касым-Жомарт Токаев, передает агентство «Казтаг».
Указом обновлены ряд положений концепции в соответствии с новой конституцией Казахстана.
Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. До этого в концепциях были Астанинский экономический форум, Евразийский медиа форум и Astana Club. Теперь из этого перечня остался только Международный форум Астана.
В обновленном документе появилось положение о курултае (однопалатный парламент) как высшем представительном органе Казахстана, осуществляющем законодательную власть.
Голосование по вопросу обновления конституции Казахстана прошло в марте. Новый основной закон страны поддержали 7 954 667 граждан, или 87,15% от числа избирателей. Против высказались 898 099 человек. Конституционные реформы коснутся органов власти страны. Двухпалатный парламент заменит однопалатный с новым названием «курултай», в который войдут 145 депутатов. Возможности парламента расширятся. Также возвращается институт вице-президента, упраздненный Назарбаевым в 1990-е.