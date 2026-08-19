Токаев лишил Назарбаева права выступать с инициативами перед народом Казахстана

Перечень международных площадок, через которые Казахстан может продвигать свои внешнеполитические инициативы, также изменился. До этого в концепциях были Астанинский экономический форум, Евразийский медиа форум и Astana Club. Теперь из этого перечня остался только Международный форум Астана.