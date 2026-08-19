Путин поддержал инициативу ЕР о переносе сроков бюджетных кредитов для регионов
Регионы смогут получить дополнительно 100 млрд руб. за счет переноса срока погашения бюджетных кредитов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты – перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 г.», – отметил российский лидер. Глава государства подчеркнул, что принятая мера позволит регионам потратить деньги на собственное развитие.
В заседании также участвуют премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель администрации президента Антон Вайно.
22 июля российский лидер поддержал инициативу партии «Единая Россия» о переносе сроков бюджетных кредитов регионов. Он отметил, что в июне уже было принято решение перенести срок погашения задолженности российских субъектов по кредитам с 2026-го на 2030 г. «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс», – подчеркнул глава государства.