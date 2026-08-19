Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP84,99-0,29%CNY Бирж.12,508-0,68%IMOEX2 172,01+1,11%RTSI803,74+1,15%RGBI113,44-0,25%RGBITR767,21-0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поддержал инициативу ЕР о переносе сроков бюджетных кредитов для регионов

Сергей Пахомов

Регионы смогут получить дополнительно 100 млрд руб. за счет переноса срока погашения бюджетных кредитов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты – перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 г.», – отметил российский лидер. Глава государства подчеркнул, что принятая мера позволит регионам потратить деньги на собственное развитие.

В заседании также участвуют премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

22 июля российский лидер поддержал инициативу партии «Единая Россия» о переносе сроков бюджетных кредитов регионов. Он отметил, что в июне уже было принято решение перенести срок погашения задолженности российских субъектов по кредитам с 2026-го на 2030 г. «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс», – подчеркнул глава государства.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь