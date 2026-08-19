Путин поддержал инициативу ЕР о переносе сроков бюджетных кредитов для регионов

22 июля российский лидер поддержал инициативу партии «Единая Россия» о переносе сроков бюджетных кредитов регионов. Он отметил, что в июне уже было принято решение перенести срок погашения задолженности российских субъектов по кредитам с 2026-го на 2030 г. «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс», – подчеркнул глава государства.