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ABC News: УБН подключилось к расследованию смерти Хайден Панеттьери

Ксения Наумчик

Управление по борьбе с наркотиками США (УБН, DEA) присоединилось к расследованию обстоятельств смерти американской актрисы Хайден Панеттьери. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела.

При этом основным органом, ведущим расследование, остается полицейский департамент Гринвилла в Южной Каролине.

О смерти американской актрисы сообщил ее представитель 17 августа. Панеттьери умерла в возрасте 36 лет, причина смерти пока не раскрывается. Отец актрисы попросил не раскрывать подробности ее смерти, «пока семья переживает эту невообразимую утрату». Актриса открыто говорила о своей борьбе с алкогольной зависимостью и депрессией, в том числе после рождения дочери в 2014 г.

Панеттьери начала сниматься в 1994 г. в возрасте пяти лет. Среди ее первых работ: фильмы «Одна жизнь, чтобы жить» и «Путеводный свет». Широкую известность Панеттьери принесла роль Клэр Беннет в сериале NBC «Герои», к актерскому составу которого она присоединилась в 2006 г. Актриса появилась в 73 эпизодах проекта. С 2012 по 2018 г. Панеттьери исполняла роль Джульетты Барнс в сериале «Нэшвилл», снявшись в 128 эпизодах. За эту работу она дважды была номинирована на премию «Золотой глобус». В кино Панеттьери также известна по роли Кирби Рид в фильме «Крик 4», вышедшем в 2011 г. В 2023 г. она вернулась к этому образу в шестой части франшизы.

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