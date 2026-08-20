ABC News: УБН подключилось к расследованию смерти Хайден Панеттьери

Панеттьери начала сниматься в 1994 г. в возрасте пяти лет. Среди ее первых работ: фильмы «Одна жизнь, чтобы жить» и «Путеводный свет». Широкую известность Панеттьери принесла роль Клэр Беннет в сериале NBC «Герои», к актерскому составу которого она присоединилась в 2006 г. Актриса появилась в 73 эпизодах проекта. С 2012 по 2018 г. Панеттьери исполняла роль Джульетты Барнс в сериале «Нэшвилл», снявшись в 128 эпизодах. За эту работу она дважды была номинирована на премию «Золотой глобус». В кино Панеттьери также известна по роли Кирби Рид в фильме «Крик 4», вышедшем в 2011 г. В 2023 г. она вернулась к этому образу в шестой части франшизы.