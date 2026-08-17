Умерла звезда сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хейден Панеттьери
Американская актриса Хейден Панеттьери, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», а также фильмам «Крик 4» и «Крик 6», умерла в возрасте 36 лет. Информацию подтвердил ABC News представитель актрисы. Причина смерти пока не раскрывается.
Отец актрисы попросил не раскрывать подробности ее смерти, «пока семья переживает эту невообразимую утрату».
Панеттьери начала сниматься в 1994 г. в возрасте пяти лет. Одними из ее первых работ стали фильмы «Одна жизнь, чтобы жить» и «Путеводный свет». Широкую известность Панеттьери принесла роль Клэр Беннет в сериале NBC «Герои», к актерскому составу которого она присоединилась в 2006 г. Актриса появилась в 73 эпизодах проекта.
С 2012 по 2018 гг. Панеттьери исполняла роль Джульетты Барнс в сериале «Нэшвилл», снявшись в 128 эпизодах. За эту работу она дважды была номинирована на премию «Золотой глобус». В кино Панеттьери также известна по роли Кирби Рид в фильме «Крик 4», вышедшем в 2011 г. В 2023 г. она вернулась к этому образу в шестой части франшизы.
Она открыто говорила о своей борьбе с алкогольной зависимостью и депрессией, в том числе после рождения дочери в 2014 г. В мемуарах под названием «Это я: расплата» она написала о своем решении передать полную опеку над дочерью своему бывшему партнеру, украинскому боксеру Владимиру Кличко.