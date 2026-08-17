Умерла звезда сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хейден Панеттьери

С 2012 по 2018 гг. Панеттьери исполняла роль Джульетты Барнс в сериале «Нэшвилл», снявшись в 128 эпизодах. За эту работу она дважды была номинирована на премию «Золотой глобус». В кино Панеттьери также известна по роли Кирби Рид в фильме «Крик 4», вышедшем в 2011 г. В 2023 г. она вернулась к этому образу в шестой части франшизы.