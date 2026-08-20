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Собянин: за ночь в направлении Московского региона летело 250 беспилотников

Ксения Наумчик

С вечера 19 августа до утра 20 августа в направлении Московского региона летело 250 украинских беспилотников. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, массированный налет БПЛА был в период с 20:30 19 августа до 07:30 20 августа. Собянин уточнил, что большая часть дронов была уничтожена на дальних расстояниях от столицы.

Силы ПВО ликвидировали 28 беспилотников на подлете к Москве, добавил мэр. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Утром Собянин сообщал о 20 сбитых БПЛА, направленных на территорию Москвы. О первых восьми дронах столичный мэр проинформировал в 03:07 мск, о последующих 12 – в 05:14 мск.

Московские аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковский» работают в штатном режиме.

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