Собянин: за ночь в направлении Московского региона летело 250 беспилотников
С вечера 19 августа до утра 20 августа в направлении Московского региона летело 250 украинских беспилотников. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, массированный налет БПЛА был в период с 20:30 19 августа до 07:30 20 августа. Собянин уточнил, что большая часть дронов была уничтожена на дальних расстояниях от столицы.
Силы ПВО ликвидировали 28 беспилотников на подлете к Москве, добавил мэр. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Утром Собянин сообщал о 20 сбитых БПЛА, направленных на территорию Москвы. О первых восьми дронах столичный мэр проинформировал в 03:07 мск, о последующих 12 – в 05:14 мск.
Московские аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковский» работают в штатном режиме.