Швейцария впервые начала отказывать россиянам в поездках на лечение

4 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав поддерживает продвижение стандартов отечественной медицины в другие страны. Среди перспективных направлений работы он упомянул развитие внутреннего медицинского туризма и экспорт отечественных телемедицинских технологий. Мурашко отметил, что спрос на такие услуги за рубежом «колоссальный», но их продвижение сдерживают несовершенные системы взаиморасчетов между странами. Тогда же вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила рассмотреть возможность создания международных регламентов телемедицины.