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Швейцария впервые начала отказывать россиянам в поездках на лечение

Ксения Наумчик

Власти Швейцарии впервые начали отказывать гражданам России во въезде с целью получения медицинской помощи, при этом причины таких решений не раскрываются. Об этом заявил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов в интервью «РИА Новости».

По его словам, ранее подобных случаев среди российских пациентов не фиксировалось. Попов подчеркнул, что заявители получили отказы без объяснения причин, несмотря на уже понесенные расходы.

«Это ситуация исключительная», – сказал генеральный консул.

4 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав поддерживает продвижение стандартов отечественной медицины в другие страны. Среди перспективных направлений работы он упомянул развитие внутреннего медицинского туризма и экспорт отечественных телемедицинских технологий. Мурашко отметил, что спрос на такие услуги за рубежом «колоссальный», но их продвижение сдерживают несовершенные системы взаиморасчетов между странами. Тогда же вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила рассмотреть возможность создания международных регламентов телемедицины.

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