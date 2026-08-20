Мексика намерена добиться от США снижения пошлин по образцу Канады

Bloomberg указывает, что основной проблемой для Мексики сейчас является сближение Пекина и Вашингтона. Для того чтобы соответствовать политике США в отношении Китая, президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо рассмотрит вопрос о введении пошлин на экспорт стали в Азию. Как отмечает агентство, страна уже повысила пошлины для азиатского региона.