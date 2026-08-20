Мексика намерена добиться от США снижения пошлин по образцу Канады
Торговые соглашения между США и Канадой затрагивают экономические интересы Мексики на американском рынке: страна намерена добиться схожих тарифных условий, сообщил Bloomberg.
В результате переговоров правительству Канады удалось добиться снижения пошлин на 25% на алюминиевые изделия и на 15% на отечественные автомобили.
По словам мексиканского чиновника, данные соглашения, предложенные Канадой, усиливают давление на мексиканских производителей. С мая по июль Мексика и США провели три двусторонних раунда переговоров для урегулирования данного вопроса. Соглашения Канады и США ослабили привилегированное положение Мексики. На американском рынке.
«Некоторые из уступок, достигнутых канадцами, касаются тех же секторов и мер, которые Мексика поднимала в своих переговорах с Вашингтоном», – заявил Bloomberg анонимный источник.
Сейчас около 85% товаров ввозится в США без пошлин в рамках соглашения USMCA. Однако сталь, автомобили и алюминий продолжают облагаться пошлинами.
Bloomberg указывает, что основной проблемой для Мексики сейчас является сближение Пекина и Вашингтона. Для того чтобы соответствовать политике США в отношении Китая, президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо рассмотрит вопрос о введении пошлин на экспорт стали в Азию. Как отмечает агентство, страна уже повысила пошлины для азиатского региона.
В конце июля Белый дом ввел торговые пошлины для 60 торговых партнеров США (86, если рассматривать каждого члена торгово-экономических объединений типа Евросоюза в отдельности). Ставка составит от 20% до 12,5%.