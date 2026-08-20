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Полиция Испании начала выселять мигрантов с пляжа в Сеуте

Анна Суслова

Полиция и гражданская гвардия Испании начали операцию по выселению около 4000 мигрантов с пляжа в Сеуте, сообщила газета El Mundo.

Спецслужбы оцепили пляж Плая-дель-Батутин, где находился импровизированный лагерь мигрантов. Беженцев планируют переместить в один из четырех центров временного пребывания, построенных в городе. Там будут рассмотрены ходатайства мигрантов о предоставлении убежища. Как отметило издание, меры направлены на предоставление им более гуманных условий проживания.

Антисанитарные условия проживания мигрантов грозили вызвать гуманитарный кризис. Кроме того, рядом с местом их дислокации находится жилой комплекс, жители которого несколько недель жаловались на антисанитарию на пляже.

Как отмечает газета, ситуацию удалось решить мирным путем.

30 и 31 июля Сеуту наводнили целые семьи, которые переплывали, перелезали и прорывались через границу. 67 человек погибли при пересечении границы. 31 июля около 48 000 пересекших границу вернулись в Марокко. Западная разведка предположила, что наплыв мигрантов был спланированной акцией со стороны Марокко.

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