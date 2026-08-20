Полиция Испании начала выселять мигрантов с пляжа в Сеуте

Спецслужбы оцепили пляж Плая-дель-Батутин, где находился импровизированный лагерь мигрантов. Беженцев планируют переместить в один из четырех центров временного пребывания, построенных в городе. Там будут рассмотрены ходатайства мигрантов о предоставлении убежища. Как отметило издание, меры направлены на предоставление им более гуманных условий проживания.