На Западе заподозрили Марокко в причастности к миграционному кризису в Сеуте

Некоторые из тех, кто пересек границу с Сеутой, утверждали, что их активно поощряли к этому путешествию полицейские по пути. Другие говорили, что последовали за вирусными постами в соцсетях о недавней испанской лазейке, позволяющей мигрантам попадать в страну морем без немедленной депортации. Чиновники сообщили, что перед наплывом была зафиксирована высокая активность в соцсетях, однако остаётся неясным, была ли она органичной или скоординированной. Одна из версий – наличие государственной угрозы или участия организованной преступности в этой онлайн-активности.