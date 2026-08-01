На Западе заподозрили Марокко в причастности к миграционному кризису в Сеуте
Западные разведслужбы подозревают, что Марокко организовало внезапный наплыв 60 000 мигрантов в испанский анклав Сеута, сообщает The Daily Telegraph. По данным источников, этот всплеск мог стать наказанием для Мадрида на фоне дипломатических трений. Предполагается, что марокканские власти недовольны премьер-министром Испании Педро Санчесом из-за его газовых сделок с Алжиром, который является соперником Рабата.
Перемещение такого большого количества людей из Марокко в Сеуту не могло произойти без ведома марокканских властей или без их разрешения. Об этом заявил директор Центра современных арабских исследований в Мадриде Хайзам Амира Фернандес. Бывший посол США при ООН Залмай Халилзад отметил, что Марокко не признает Сеуту частью Испании, называет ее оккупированной территорией и ранее использовало механизм пропуска нелегальных мигрантов в Сеуту как рычаг для получения уступок от Мадрида.
В течение 48 часов 30 и 31 июля Сеуту наводнили целые семьи, которые переплывали, перелезали и прорывались через границу. По меньшей мере 57 человек погибли. Они утонули или были раздавлены у пограничного забора. К вечеру 31 июля около 48 000 пересекших границу вернулись в Марокко. Это позволяет предположить, что их привели туда под ложным предлогом.
Некоторые из тех, кто пересек границу с Сеутой, утверждали, что их активно поощряли к этому путешествию полицейские по пути. Другие говорили, что последовали за вирусными постами в соцсетях о недавней испанской лазейке, позволяющей мигрантам попадать в страну морем без немедленной депортации. Чиновники сообщили, что перед наплывом была зафиксирована высокая активность в соцсетях, однако остаётся неясным, была ли она органичной или скоординированной. Одна из версий – наличие государственной угрозы или участия организованной преступности в этой онлайн-активности.
Газета El Confidencial со ссылкой на источники в полиции сообщала, что более 20 000 человек могли незаконно проникнуть в испанский автономный город Сеута из Марокко с 30 июля. 31 июля премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим готов принять чрезвычайные меры для защиты границ и обеспечения безопасности граждан, включая возможность приостановки действия Шенгенской зоны с Испанией. Португалия усилила контроль над морской границей из-за миграционного кризиса в Сеуте.