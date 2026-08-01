Португалия усилила контроль на морской границе из-за кризиса в Сеуте

Португальская морская полиция, военнослужащие ВМФ и береговой и пограничный контроль проводят патрулирование на море и на суше вдоль побережья Алгарве. Целью назван перехват судов, которые могут быть связаны с нелегальной миграцией или другой незаконной деятельностью. Правоохранители призвали общественность сообщать о любой подозрительной активности.