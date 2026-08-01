Португалия усилила контроль на морской границе из-за кризиса в Сеуте
Португалия усилила контроль над морской границей из-за миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеуте, пишет Diário de Notícias со ссылкой на сообщение военно-морского флота (ВМФ) страны.
Португальская морская полиция, военнослужащие ВМФ и береговой и пограничный контроль проводят патрулирование на море и на суше вдоль побережья Алгарве. Целью назван перехват судов, которые могут быть связаны с нелегальной миграцией или другой незаконной деятельностью. Правоохранители призвали общественность сообщать о любой подозрительной активности.
По оценкам испанских сил безопасности, за последние 30 часов из Сеуты в направлении Марокко выехало около 69 500 мигрантов после их массового прибытия.
Пограничный кризис вышел из-под контроля 30 июля. Власти Сеуты попросили подкрепление у центрального правительства в Мадриде. По последним данным число мигрантов, погибших при попытке вплавь добраться из Марокко на территорию Сеуты, возросло до 67. Около 70 человек арестовали за беспорядки и насилие.
Сеута и Мелилья остаются единственными сухопутными границами Евросоюза с Африкой. По данным СМИ, поток нелегальных мигрантов резко увеличился после решения Верховного суда Испании, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты, нельзя возвращать в упрощенном порядке.