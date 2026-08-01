Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,732-0,15%APTK5,872+0,51%RGSS0,187-0,64%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Политика /

Португалия усилила контроль на морской границе из-за кризиса в Сеуте

Ведомости

Португалия усилила контроль над морской границей из-за миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеуте, пишет Diário de Notícias со ссылкой на сообщение военно-морского флота (ВМФ) страны.

Португальская морская полиция, военнослужащие ВМФ и береговой и пограничный контроль проводят патрулирование на море и на суше вдоль побережья Алгарве. Целью назван перехват судов, которые могут быть связаны с нелегальной миграцией или другой незаконной деятельностью. Правоохранители призвали общественность сообщать о любой подозрительной активности.

По оценкам испанских сил безопасности, за последние 30 часов из Сеуты в направлении Марокко выехало около 69 500 мигрантов после их массового прибытия.

Пограничный кризис вышел из-под контроля 30 июля. Власти Сеуты попросили подкрепление у центрального правительства в Мадриде. По последним данным число мигрантов, погибших при попытке вплавь добраться из Марокко на территорию Сеуты, возросло до 67. Около 70 человек арестовали за беспорядки и насилие.

Сеута и Мелилья остаются единственными сухопутными границами Евросоюза с Африкой. По данным СМИ, поток нелегальных мигрантов резко увеличился после решения Верховного суда Испании, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты, нельзя возвращать в упрощенном порядке.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её