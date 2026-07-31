Испания направила войска на границу с Марокко после наплыва тысяч мигрантов

Испания направила войска на границу с Марокко после наплыва тысяч мигрантовВласти Сеуты попросили подкрепления у правительства в Мадриде
Испания направила армию для восстановления порядка на границе с Марокко в Сеуте, когда тысячи иммигрантов проникли в страну. Еще как минимум девять человек погибли при попытке пересечь границу, сообщает Associated Press.
Власти Сеуты попросили подкрепление у центрального правительства в Мадриде для урегулирования пограничного кризиса, который вышел из-под контроля 30 июля. В этот день «большие толпы людей прорвали пограничный забор», указано в материале.
Согласно сообщению правительства Испании, вооруженные силы направляются для помощи гражданской гвардии в обеспечении безопасности в Сеуте. Председатель правительства Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка посетят Сеуту 31 июля.
По словам главы ассоциации, представляющей испанских агентов Гражданской гвардии в Сеуте, Рашида Сбихи, сейчас ситуация представляет собой «абсолютный хаос». Он заявил, что границу пересекают тысячи иммигрантов, и невозможно привести их точную цифру.
Член Марокканской ассоциации по правам человека на севере страны Ашраф Маймуни назвал ситуацию «исключительной». Он отметил, что утром граница в Тарахале была открыта «при необычных обстоятельствах, и люди пересекли ее».
El País 31 июля сообщил, что за последние дни в Сеуту пробрались свыше 40 000 марокканцев. Такой наплыв мигрантов значительно превосходит масштабы кризиса мая 2021 г., когда границу сумели обойти более 10 000 человек. В городе объявлена «гуманитарная и социальная чрезвычайная ситуация», пишет El Tiempo.