СМИ: в испанскую Сеуту из Марокко могли попасть 20 000 мигрантов
Более 20 000 человек могли незаконно проникнуть в испанский автономный город Сеута из Марокко с 30 июля. Об этом сообщает газета El Confidencial со ссылкой на источники в полиции.
По данным издания, тысячи мигрантов пересекли границу, добираясь до испанского анклава вплавь или преодолевая заграждения на границе.
30 июля сообщалось, что в Сеуту проникли сотни нелегальных мигрантов, после чего в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти заявили, что возможности по приему прибывших оказались исчерпаны.
Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что сотни мигрантов вынуждены ночевать на улицах, а центр временного размещения несовершеннолетних переполнен и заполнен на 2400%. Он назвал ситуацию чрезвычайной и призвал направить дополнительные силы полиции и военных для защиты границы и обеспечения безопасности жителей.
Сеута и Мелилья остаются единственными сухопутными границами Евросоюза с Африкой. По данным СМИ, поток нелегальных мигрантов резко увеличился после решения Верховного суда Испании, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты, нельзя возвращать в упрощенном порядке.
31 июля премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим готов принять чрезвычайные меры для защиты границ и обеспечения безопасности граждан, включая возможность приостановки действия Шенгенской зоны с Испанией.