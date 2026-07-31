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СМИ: в испанскую Сеуту из Марокко могли попасть 20 000 мигрантов

Ведомости

Более 20 000 человек могли незаконно проникнуть в испанский автономный город Сеута из Марокко с 30 июля. Об этом сообщает газета El Confidencial со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, тысячи мигрантов пересекли границу, добираясь до испанского анклава вплавь или преодолевая заграждения на границе.

30 июля сообщалось, что в Сеуту проникли сотни нелегальных мигрантов, после чего в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти заявили, что возможности по приему прибывших оказались исчерпаны.

Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что сотни мигрантов вынуждены ночевать на улицах, а центр временного размещения несовершеннолетних переполнен и заполнен на 2400%. Он назвал ситуацию чрезвычайной и призвал направить дополнительные силы полиции и военных для защиты границы и обеспечения безопасности жителей.

Сеута и Мелилья остаются единственными сухопутными границами Евросоюза с Африкой. По данным СМИ, поток нелегальных мигрантов резко увеличился после решения Верховного суда Испании, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты, нельзя возвращать в упрощенном порядке.

31 июля премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим готов принять чрезвычайные меры для защиты границ и обеспечения безопасности граждан, включая возможность приостановки действия Шенгенской зоны с Испанией.

По морю и суше: в испанском анклаве объявлена ЧС после наплыва мигрантов
В испанском анклаве Сеута на северном побережье Африки из-за массового прибытия жителей Марокко объявлена «гуманитарная и социальная чрезвычайная ситуация», пишет El Tiempo. Часть мигрантов добираются до города вплавь, а другие преодолевают заграждения на границе. Возможности по приему людей оказались исчерпаны.
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В испанском анклаве Сеута на северном побережье Африки из-за массового прибытия жителей Марокко объявлена «гуманитарная и социальная чрезвычайная ситуация», пишет El Tiempo. Часть мигрантов добираются до города вплавь, а другие преодолевают заграждения на границе. Возможности по приему людей оказались исчерпаны. / Reduan Dris / TASS

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