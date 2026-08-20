КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японии
Северная Корея предположительно запустила баллистическую ракету в направлении Японии, сообщила служба безопасности на море Японии.
«Как сообщило министерство обороны, выпущенная ранее КНДР, предположительно, баллистическая ракета, вероятно, уже упала», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Ведомство призвало суда следить за информацией и при обнаружении обломков ракеты не приближаться к ним.
При этом южнокорейское агентство News1 со ссылкой на Комитет начальников штабов республики указывает, что количество выпущенных ракет было около 10.
5 августа КНДР в ходе испытаний запустила баллистическую ракету «Кан Гон» в сторону Японии. 11 августа инцидент повторился. Ракета пролетела около 690 км, максимальная высота полета составила примерно 90 км. Предположительно, ракета упала.
12 августа Япония отправила КНДР ноту протеста в связи с запуском баллистической ракеты.