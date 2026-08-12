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Япония выразила КНДР протест после запуска баллистической ракеты

Ведомости

Япония заявила КНДР протест в связи с запуском баллистической ракеты. Об этом сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, передает «РИА Новости».

По его словам, протест был передан по дипломатическим каналам через посольство Японии в Пекине. Токио также решительно осудил действия Пхеньяна.

Коидзуми сообщил, что КНДР около 05:59 по местному времени (23:59 мск 11 августа) запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в восточном направлении из района восточного побережья страны. Она пролетела около 690 км, максимальная высота полета составила примерно 90 км.

Предположительно, ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данных об ущербе воздушным или морским судам не поступало. Японские власти продолжают анализировать обстоятельства запуска во взаимодействии с США и Южной Кореей, добавил министр.

5 июля Северная Корея в ходе испытаний эсминца «Кан Гон» провели запуски стратегических крылатых ракет. Испытание проводилось для проверки работоспособности различных корабельных систем вооружения в условиях, приближенных к боевым.

В мае в КНДР прошли испытания легкой многоцелевой пусковой установки, системы тактических крылатых ракет и 240-миллиметровых управляемых артиллерийских снарядов с увеличенной дальностью стрельбы. 26 мая южнокорейское агентство «Рёнхап» писало, что со стороны КНДР был зафиксирован пуск неустановленного снаряда в направлении Желтого моря. 19 апреля Северная Корея осуществила испытательный пуск тактической баллистической ракеты Hwasong-11 Ra класса «земля – земля».

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