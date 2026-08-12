Япония выразила КНДР протест после запуска баллистической ракеты

Коидзуми сообщил, что КНДР около 05:59 по местному времени (23:59 мск 11 августа) запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в восточном направлении из района восточного побережья страны. Она пролетела около 690 км, максимальная высота полета составила примерно 90 км.