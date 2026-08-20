Иран пригрозил США более мощным оружием в случае войны
Иран может использовать более мощное оружие в том случае, если вооруженное столкновение между США и исламской республикой повторится. Об этом в интервью агентству Defa Press заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.
«Если война начнется снова, наше вооружение определенно будет отличаться от прошлого», – подчеркнул он. Мохеби уточнил, что разница с предыдущим оружием будет выражаться в современном поколении боеголовок, точности попадания, дальности ракет и в любых других областях.
Также он отметил, что исламская республика никогда не прекращала совершенствовать свое вооружение. Он дополнил, что иранский арсенал прогрессирует ежедневно, поэтому «в этом отношении возможно все».
Тегеран отказался продлевать временное перемирие с Вашингтоном. По словам представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, оно перестало быть актуальным для страны уже через несколько недель после его подписания. Дипломат подчеркнул, что за это время переговоры так и не запустились, так как США допустили грубые нарушения договоренностей.