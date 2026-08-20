Иран пригрозил США более мощным оружием в случае войны

Тегеран отказался продлевать временное перемирие с Вашингтоном. По словам представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, оно перестало быть актуальным для страны уже через несколько недель после его подписания. Дипломат подчеркнул, что за это время переговоры так и не запустились, так как США допустили грубые нарушения договоренностей.