Путин проведет совещание по вопросам развития атомной энергетики
Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по вопросам развития атомной энергетики в режиме видеоконференции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в рамках совещания будут обсуждаться вопросы развития, совершенствования одной из важнейших отраслей топливно-энергетического комплекса, а также будет говориться об атомной энергетике в целом. После вступительного слова президента с докладом выступит генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«По понятным причинам тема имеет и большой спектр закрытых вопросов», – отметил представитель Кремля.
Песков также уточнил, что у российского лидера предусмотрен ряд рабочих встреч.
20 августа в честь 81-й годовщины российской атомной отрасли Лихачев в обращении к сотрудникам предприятий заявил, что «Росатом» продолжает работу в условиях усиления санкционного давления и ограничений. Лихачев отметил, что государственный оборонный заказ выполняется полностью. По его словам, компания также готовится к запуску атомных энергоблоков, построенных по проектам Росатома в Турции, Бангладеш и Китае. Кроме того, продолжается строительство атомных станций в Египте, Венгрии, Иране и Индии, а новые проекты разворачиваются в Узбекистане и Казахстане.