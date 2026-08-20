Путин проведет совещание по вопросам развития атомной энергетики

20 августа в честь 81-й годовщины российской атомной отрасли Лихачев в обращении к сотрудникам предприятий заявил, что «Росатом» продолжает работу в условиях усиления санкционного давления и ограничений. Лихачев отметил, что государственный оборонный заказ выполняется полностью. По его словам, компания также готовится к запуску атомных энергоблоков, построенных по проектам Росатома в Турции, Бангладеш и Китае. Кроме того, продолжается строительство атомных станций в Египте, Венгрии, Иране и Индии, а новые проекты разворачиваются в Узбекистане и Казахстане.