Песков назвал августовский путч неотъемлемой частью истории России
Путч Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), произошедший в августе 1991 г., является неотъемлемой частью истории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это часть нашей истории. Кто-то трактует ее со знаком плюс, кто-то трактует со знаком минус», – сказал он.
19 августа 1991 г. ряд высших чиновников СССР объявили о создании ГКЧП с целью недопущения подписания нового Союзного договора. Под предлогом болезни президент Михаил Горбачев был отстранен от власти и блокирован на даче в Форосе, а в столицу и другие города введены войска. Сопротивление путчистам оказал глава РСФСР Борис Ельцин, который всего через полгода стал лидером России.
24 августа 1991 г. продолжались аресты путчистов, а Михаил Горбачев покинул пост генсека ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску. Республики СССР продолжили «парад суверенитетов»: Украина заявила о независимости 24 августа, Молдавия – 27 августа, Азербайджан – 30 августа, Киргизия и Узбекистан – 31 августа 1991 г.