Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,398-0,26%CHKZ17 450+2,35%BSPBP37,50%IMOEX2 143,15-1,35%RTSI793,08-1,34%RGBI113,83+0,33%RGBITR770,02+0,36%
Главная / Политика /

Песков назвал августовский путч неотъемлемой частью истории России

Наталья Захарова

Путч Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), произошедший в августе 1991 г., является неотъемлемой частью истории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это часть нашей истории. Кто-то трактует ее со знаком плюс, кто-то трактует со знаком минус», – сказал он.

19 августа 1991 г. ряд высших чиновников СССР объявили о создании ГКЧП с целью недопущения подписания нового Союзного договора. Под предлогом болезни президент Михаил Горбачев был отстранен от власти и блокирован на даче в Форосе, а в столицу и другие города введены войска. Сопротивление путчистам оказал глава РСФСР Борис Ельцин, который всего через полгода стал лидером России.

24 августа 1991 г. продолжались аресты путчистов, а Михаил Горбачев покинул пост генсека ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску. Республики СССР продолжили «парад суверенитетов»: Украина заявила о независимости 24 августа, Молдавия – 27 августа, Азербайджан – 30 августа, Киргизия и Узбекистан – 31 августа 1991 г.

Смотрите также:Митинги и баррикады: как в разных концах СССР встретили августовский путч
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её