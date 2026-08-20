Песков назвал августовский путч неотъемлемой частью истории России

19 августа 1991 г. ряд высших чиновников СССР объявили о создании ГКЧП с целью недопущения подписания нового Союзного договора. Под предлогом болезни президент Михаил Горбачев был отстранен от власти и блокирован на даче в Форосе, а в столицу и другие города введены войска. Сопротивление путчистам оказал глава РСФСР Борис Ельцин, который всего через полгода стал лидером России.