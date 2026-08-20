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Главная / Политика /

Песков раскрыл, встретится ли Путин с Си на саммите ШОС

Сергей Пахомов

Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Кремль своевременно проинформирует о всех контактах президента на мероприятии, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Действительно участие президента [в ШОС] планируется <...> Но что касается графика двусторонних встреч, контактов на полях этого саммита – а это будет весьма и весьма представительное содержательное мероприятие, – то мы своевременно вас проинформируем», – сказал Песков.

Шанхайской организации сотрудничества была создана 15 июня 2001 г., когда лидеры России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали декларацию о создании о создании структуры. Ее главными целями стали укрепление экономического взаимодействия и обеспечение безопасности. На сегодняшний день в ШОС входят уже 10 стран, где живет почти половина населения планеты.

Последняя встреча российского лидера и председателя КНР прошла 20 мая в Пекине. Путина встретил лично Си Цзиньпин, а также почетный караул и военный оркестр.

15 июня Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили круг вопросов двусторонней и международной повестки дня.

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