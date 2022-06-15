В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Си Цзиньпина

Главы государств также обсудили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, объёмы которого по итогам 2022 г., как ожидается, достигнут рекордных показателей. Путин и Си Цзинпин выразили стремление расширить кооперацию в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах. Затрагивались также вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей.