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В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Си Цзиньпина

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия на всех направлениях», — говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, объёмы которого по итогам 2022 г., как ожидается, достигнут рекордных показателей. Путин и Си Цзинпин выразили стремление расширить кооперацию в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах. Затрагивались также вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей.

«Владимир Путин изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач. Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов её безопасности», — отметили в пресс-службе.

О том, что беседа лидеров двух государств состоялась, сообщило ранее Центральное телевидение Китая. Отмечалось, что председатель КНР выразил готовность оказать содействие урегулированию украинского кризиса. Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин занимает независимую позицию по украинскому вопросу, «принимая во внимание факты и исторические реалии».

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Си Цзиньпинь примет участие в XV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «По видеосвязи [к участникам форума обратится председатель КНР] Си [Цзиньпинь], который будет присутствовать в ходе всей работы пленарного заседания», – сказал помощник российского президента.

XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня.

Ранее по теме: Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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