Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине, сообщило Центральное телевидение Китая.
«Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», — проводит телеканал слова Си Цзиньпина (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил «РИА Новости», что разговор двух лидер состоялся. Он отметил, что детали беседы будут в сообщении Кремля.
Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Си Цзиньпинь примет участие в XV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «По видеосвязи [к участникам форума обратится председатель КНР] Си [Цзиньпинь], который будет присутствовать в ходе всей работы пленарного заседания», – сказал помощник российского президента.
В начале июня издание The Washington Post сообщало, что Си Цзиньпин дал поручение своим ближайшим советникам найти пути оказания финансовой помощи России, которые не будут вступать в противоречие с санкциями ЕС и США. По словам источников, Москва дважды за последнее время пыталась «надавить на Пекин, чтобы он предложил новые формы экономической поддержки». Властям КНР напомнили о совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина, которое было сделано за несколько недель до начала спецоперации, о том, что партнерство между странами «не имеет границ».