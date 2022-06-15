Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине

В начале июня издание The Washington Post сообщало, что Си Цзиньпин дал поручение своим ближайшим советникам найти пути оказания финансовой помощи России, которые не будут вступать в противоречие с санкциями ЕС и США. По словам источников, Москва дважды за последнее время пыталась «надавить на Пекин, чтобы он предложил новые формы экономической поддержки». Властям КНР напомнили о совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина, которое было сделано за несколько недель до начала спецоперации, о том, что партнерство между странами «не имеет границ».