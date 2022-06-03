WP: лидер КНР поручил найти способ поддержать Россию без нарушения санкций

Ранее стало известно, что страны Евросоюза одобрили шестой пакет санкций против России. Он включает в себя отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, расширение ограничений на экспорт в Россию, запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору, ограничение на покупку российской нефти и другие меры. Кроме того, новые санкции против России ввел американский минфин. Под них попали 17 россиян и 16 компаний, в том числе председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, глава Минэкономики Максим Решетников и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.