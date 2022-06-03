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WP: лидер КНР поручил найти способ поддержать Россию без нарушения санкций

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение своим ближайшим советникам найти пути финансовой помощи России, которые не будут вступать в противоречие с санкциями ЕС и США. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, близкие к китайскому правительству.

По словам источников, Москва дважды за последнее время пыталась «надавить на Пекин, чтобы он предложил новые формы экономической поддержки». Властям КНР напомнили о совместном заявлении президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина, которое было сделано за несколько недель до начала спецоперации, о том, что партнерство между странами «не имеет границ».

Один из собеседников газеты назвал недавние консультации России и Китая «напряженными». По его словам, Москва настаивает на сохранении «торговых обязательств», а также рассчитывает на финансовую и технологическую поддержку, на которую были наложены западные санкции.

Американские источники издания называют положение КНР затруднительным. По их словам, Китай пытается одновременно «быть с Россией, публично демонстрировать нейтралитет и не подвергаться финансовому риску».

Ранее стало известно, что страны Евросоюза одобрили шестой пакет санкций против России. Он включает в себя отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, расширение ограничений на экспорт в Россию, запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору, ограничение на покупку российской нефти и другие меры. Кроме того, новые санкции против России ввел американский минфин. Под них попали 17 россиян и 16 компаний, в том числе председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, глава Минэкономики Максим Решетников и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В данный момент ЕС рассматривает варианты новых санкций, в том числе закупку российской нефти по ограниченным ценам, сказал президент США Джо Байден. В мае министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что министры финансов стран G7 обсудили регулирование цен на российскую нефть картелем покупателей. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ничего продавать себе в убыток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных