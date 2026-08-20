СМИ: Хегсет не делал заявлений об уничтожении американских баз в Бахрейне
Глава Пентагона Пит Хегсет не делал публичных заявлений об уничтожении Ираном главной базы снабжения военно-морских сил (ВМС) США в Бахрейне, сообщил телеканал MS Now.
В результате атаки Ирана по логистическому центру в Бахрейне была ликвидирована часть базы, которая отвечала за снабжение ВС США. Американскому флоту пришлось эвакуироваться. Личный состав был перемещен на остров Диего-Гарсия, где располагаются тыловые подразделения армии США. Удаленность от Персидского залива составляет 2,2 морской мили.
На прошлой неделе перебои в снабжении произошли на американском авианосце USS Abraham Lincoln. Как отмечает телеканал, причиной нехватки снабжения стало сокрытие Хегсетом данной проблемы. Как отмечает газета Military Times, нестабильность в поставках на корабль и продление сроков нахождения военных на борту USS Abraham Lincoln (их служба должна была быть закончена в мае) привели к появлению у моряков чувства подавленности. Семьи моряков выражали обеспокоенность по поводу психического здоровья военных, поскольку некоторые из них пытались спрыгнуть за борт.
Тем не менее президент США Дональд Трамп отверг сообщения о кризисе на авианосце. Журналисты напомнили ему, что судно находится в море уже 250 дней. На что Трамп ответил: «Этого недостаточно».
11 августа The Wall Street Journal писал, что ущерб США в войне с Ираном составил $13 млрд из-за ударов Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке. В результате атак были повреждены как минимум 20 объектов в восьми странах, используемых американскими военными.