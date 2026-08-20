На прошлой неделе перебои в снабжении произошли на американском авианосце USS Abraham Lincoln. Как отмечает телеканал, причиной нехватки снабжения стало сокрытие Хегсетом данной проблемы. Как отмечает газета Military Times, нестабильность в поставках на корабль и продление сроков нахождения военных на борту USS Abraham Lincoln (их служба должна была быть закончена в мае) привели к появлению у моряков чувства подавленности. Семьи моряков выражали обеспокоенность по поводу психического здоровья военных, поскольку некоторые из них пытались спрыгнуть за борт.