«Золотая корона» прекратит работу в Европе после санкций ЕС

24 июля стало известно, что денежные переводы из Азербайджана в Россию через платежную систему «Золотая корона» временно недоступны. В банках Unibank и Yelo подтвердили, что, несмотря на поддержку платежной системы «Золотая корона», переводы из Азербайджана в Россию временно не осуществляются из-за проблем в работе сервиса. В «ВТБ Азербайджан» заявили, что банк не проводит переводы через систему «Золотая корона». На сайте платежной системы Азербайджан отсутствует в перечне стран, доступных как для отправки, так и для получения денежных переводов.