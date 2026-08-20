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«Золотая корона» прекратит работу в Европе после санкций ЕС

Ксения Наумчик

Европейское подразделение российского сервиса денежных переводов «Золотая корона» – Koronapay Europe – откажется от лицензии на работу в странах Европы после шести лет участия на европейском рынке. Об этом сообщили в компании.

Компания начала процедуру добровольной сдачи разрешения и прекращает предоставление услуг по переводам. Как говорится в сообщении KoronaPay Europe, решение принято после введения санкций Евросоюза в отношении оператора платежного сервиса. Ограничения уже повлияли на возможность проведения переводов в ряд стран и привели к изменению работы компании на европейском рынке.

В компании уточнили, что сейчас проходит процесс отказа от лицензии, после завершения которого сервис больше не будет осуществлять переводы денежных средств в Европе. Пользователи смогут вернуть ранее отправленные средства через мобильное приложение «Корона».

24 июля стало известно, что денежные переводы из Азербайджана в Россию через платежную систему «Золотая корона» временно недоступны. В банках Unibank и Yelo подтвердили, что, несмотря на поддержку платежной системы «Золотая корона», переводы из Азербайджана в Россию временно не осуществляются из-за проблем в работе сервиса. В «ВТБ Азербайджан» заявили, что банк не проводит переводы через систему «Золотая корона». На сайте платежной системы Азербайджан отсутствует в перечне стран, доступных как для отправки, так и для получения денежных переводов.

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