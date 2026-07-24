Переводы из Азербайджана в Россию через «Золотую корону» временно недоступны

В банках Unibank и Yelo подтвердили, что, несмотря на поддержку платежной системы «Золотая корона», переводы из Азербайджана в Россию временно не осуществляются из-за проблем в работе сервиса. В «ВТБ Азербайджан» заявили, что банк не проводит переводы через систему «Золотая корона».