Переводы из Азербайджана в Россию через «Золотую корону» временно недоступны
Денежные переводы из Азербайджана в Россию через платежную систему «Золотая корона» временно недоступны. Об этом сообщил ТАСС.
В банках Unibank и Yelo подтвердили, что, несмотря на поддержку платежной системы «Золотая корона», переводы из Азербайджана в Россию временно не осуществляются из-за проблем в работе сервиса. В «ВТБ Азербайджан» заявили, что банк не проводит переводы через систему «Золотая корона».
На сайте платежной системы Азербайджан отсутствует в перечне стран, доступных как для отправки, так и для получения денежных переводов.
23 июля стало известно, что Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. В СМС-сообщениях Сбербанк рекомендует заранее закрыть карты через мобильное приложение и перевести остаток средств на другие счета.